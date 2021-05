Quali sono i metodi migliori per guadagnare online nel 2021?

Le possibilità di guadagnare offerte da internet

Il mondo del lavoro, si sa, è in continua evoluzione. Se fino a qualche anno fa bastava imparare un mestiere o aver conseguito gli studi superiori in un campo molto richiesto per avere un futuro lavorativo assicurato, oggi le cose non stanno più così.

L’avvento di internet ha poi stravolto completamente le nostre vite. Si sono aperte le porte a tantissime opportunità un tempo impensabili. Le possibilità di creare delle rendite passive è più che mai a portata di mano. Forse anche noi ci siamo già imbattuti nelle storie di persone che con zero o pochissimo capitale sono riusciti a crearsi delle entrate che non li costringono più a dover lavorare.

Una giusta premessa, a questo punto, è doverosa. Non esistono dei sistemi magici o delle scorciatoie che possono renderci ricchi in pochissimo tempo e senza alcuno sforzo. I video di persone che si riprendono nella loro lussuosa villa a Dubai o nel loro attico a New York sono di solito studiati ad arte per venderci un prodotto.

Per generare delle rendite passive ci vuole una buone dose di impegno ed un certo grado di conoscenza del metodo investimento o del lavoro online che stiamo scegliendo. In questo articolo parleremo dei metodi che funzionano, quelli che con il tempo possono metterci nelle condizioni di gestire in autonomia i nostri risparmi. Andiamo a vedere quali sono.

Guadagnare con le affiliazioni

Guadagnare con le affiliazioni è il primo metodo di cui vogliamo parlare. Ci sono diverse aziende che per promuovere i loro prodotti fanno affidamento su un sistema di affiliazione. Ma come funziona?

Bisogna prima di tutto diventare affiliati di una piattaforma che commercializza prodotti fisici o info-prodotti. Amazon è una delle più utilizzate e conosciute, ma ne esistono diverse altre. Alcune di queste sono specializzate nella vendita di info-prodotti, come e-book o corsi per dimagrire, per imparare a suonare uno strumento musicale, per cucinare, etc.

Una volta che avremo individuato un prodotto che ci sembra affidabile, andremo a copiare il link di affiliazione collegato al prodotto stesso e lo inseriremo nel nostro blog o nel nostro sito, o andandolo a pubblicizzare attraverso i canali social. Ogni vendita che avviene grazie a questo link ci garantirà una percentuale di guadagno. In teoria potremo continuare a guadagnare all’infinito una volta che il link sarà inserito nel nostro blog o sul nostro sito. Naturalmente sarà importante proporre qualcosa di attinente con gli argomenti trattati di solito.

Creare un info-prodotto

Questa soluzione potrebbe sembrarci più complicata, ma se ci pensiamo, non lo è poi così tanto. Partiamo dal presupposto che tutti abbiamo le nostre passioni, che ci sono degli argomenti di cui non smetteremmo mai di parlare. O forse ci piacerebbe diventare più esperti in un determinato campo.

Il bello è che oggi, grazie ad internet, tutti possiamo ampliare le nostre conoscenze in un settore specifico, seguendo delle lezioni online, acquistando un video corso o anche leggendo dei libri sull’argomento. Il punto è che non bisogna essere necessariamente dei guru in un campo per poter scrivere un e-book. Basta saperne più degli altri e scrivere in modo tale da poter trasferire al meglio la conoscenza acquisita.

Facciamoci caso. Quante volte eravamo alla ricerca di un corso online e la ricerca ha prodotto quasi tutti risultati di corsi per principianti. Questo perché sono pochi quelli che sono veramente in grado di insegnare l’ECCELLENZA in un determinato campo. Una volta che avremo terminato il nostro e-book, non ci resterà che pubblicizzarlo il più possibile.

Guadagnare con il Dropshipping

Se il nostro sogno è quello di poter gestire un e-commerce ma non abbiamo gli strumenti necessari per farlo, allora possiamo provare con il Dropshipping. Si tratta di un commercio online laddove inseriamo nella nostra piattaforma il catalogo di prodotti di un’altra azienda. In pratica non ci sarà bisogno di nessun magazzino, di nessuna logistica e, soprattutto, non correremo il rischio di perdite dovute ad una errata valutazione dello stoccaggio della merce. Alibaba ed Amazon sono tra gli e-commerce più grandi che offrono questa possibilità.

Diventare influencer

Grazie ai social network come TikTok ed Instagram ognuno di noi può crearsi un po' alla volta il proprio pubblico. Una volta che questo avrà raggiunto un numero piuttosto interessante, potremo iniziare a guadagnare grazie alla promozione di prodotti o di servizi offerti da un’altra azienda con cui avremo concordato la nostra percentuale di guadagno.

Sono tante le aziende che si avvalgono degli influencer per farsi pubblicità. Non bisogna per forza di cose avere diverse migliaia di persone al proprio seguito. Esistono infatti anche i micro-influencer, che bazzicano settori più di nicchia e che sono apprezzati per la fedeltà dei loro follower.

Forme di investimento per generare rendite passive

Questo è un argomento diverso da quelli affrontati fino a questo punto. Parliamo di dover GESTIRE il proprio denaro, facendolo per così dire LAVORARE AL POSTO NOSTRO.

Vediamo due delle migliori forme di investimento.

Il Crowdfunding immobiliare

Investire nel mattone è qualcosa che può regalare grandi soddisfazioni… se si sa come farlo. Da qualche hanno a questa parte è possibile, grazia a delle piattaforme dedicate, comperare la partecipazione ad un immobile. Questo può trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Per iniziare basta investire anche solamente 50 euro. Avremo così diritto anche agli utili provenienti dall’affitto dell’immobile o dalla sua rivalutazione.

Tra le piattaforme che permettono di investire il proprio capitale in Crowdfunding, le più consolidate e conosciute sono: Hourses, EstateGuru, Recrowd.

Investire con i Robot Advisoring

Probabilmente abbiamo già sentito parlare di MoneyFarm. Questa azienda made in Italy sfrutta un sistema automatizzato, basato su specifici algoritmi per investire in maniera oculata i propri soldi, che di solito vengono utilizzati per acquistare degli ETF. L’utente dovrà scegliere il proprio profilo di investitore in base al rischio che è disposto a correre.

Si tratta più che altro di una forma di gestione delle proprie finanze personali che, nei momenti più positivi per il mercato, è in grado di regalarci dei buoni profitti.

Come abbiamo visto, i metodi per guadagnare online non mancano di certo. Ci siamo soffermati solamente sui più affermati e sicuri. E tu? Quale vorresti provare?