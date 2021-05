Mendatica: conosciamo Brigì, la cooperativa di comunità che mantiene viva la 'Civiltà delle Malghe'

Era il 2015 quando nasceva “Brigì”, cooperativa di comunità ideata da un gruppo di ragazzi alla ricerca di un’opportunità per rimanere o tornare a lavorare a Mendatica, piccolo borgo dell’entroterra ligure.

Oggi la cooperativa, che prende il nome dalla pecora Brigasca tipica della zona, gestisce il Parco Avventura di Mendatica, il rifugio escursionistico Cà da Cardella e, assieme alla Proloco, un Centro per il turismo escursionistico (CTE Alpi Liguri). E racconterà l’avventura di questi anni sulla piattaforma coopseitu.it, il sito di Coop Liguria dedicato alle attività sociali, venerdì alle 18.

“Il nostro valore aggiunto - spiega la presidente Maria Ramella - è il legame con il territorio e la comunità locale, della quale facciamo parte per ravvivare e mantenere vivo l’immenso patrimonio culturale tramandato dalla civiltà delle Malghe”. Partendo dall’amore per il proprio paese e dalla volontà di mantenere la tradizione, i ragazzi della cooperativa “Brigì” promuovono una nuova forma di turismo, integrando le loro radici con lo sviluppo futuro. Niente li ha fermati in questi anni: neppure alluvioni, frane, isolamenti. E il 22 maggio sarà il giorno del 6° compleanno della cooperativa.

Un percorso avviato grazie al bando “Coop Liguria Startup”, promosso da Coop Liguria nel 2015 in occasione del suo 70esimo anniversario, assieme a Legacoop Liguria e Coopfond. Il bando era associato a un percorso di formazione e tutoraggio con esperti del settore, che ha permesso ai componenti di “Brigì” di dotarsi di competenze innovative. Il rapporto con Coop Liguria si è poi ulteriormente consolidato, quando la Cooperativa ha sostenuto “Brigì” per permetterle di realizzare strutture fondamentali all’attivazione di percorsi e iniziative sul territorio.

Oggi “Brigì” rappresenta un modello vincente di attività imprenditoriale dei giovani in forma di cooperativa di comunità, capace di valorizzare il territorio ligure in modo sostenibile, tutto da scoprire su coopseitu.it.