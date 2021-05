Bajardo: è morto questa notte all'età di 82 anni Nuccio Chierico, era ricoverato in ospedale per Covid

E’ morto questa notte, in ospedale a Sanremo dove era ricoverato per il Covid, Nuccio Chierico coltivatore diretto di Bajardo, che è stato Consigliere regionale ai tempi di Alleanza Nazionale.

Sempre militante nei partiti di destra, era molto conosciuto in ambito politico per la sua schiettezza e coerenza. Ha gestito per tanti anni il ristorante ‘Jolanda’, pur occupandosi sempre di agricoltura.

Negli ultimi anni ha gestito un piccolo negozio, sulla via principale del paese e attiguo al suo ex ristorante, con il quale vendeva i prodotti della sua campagna. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale e sembrava che si stesse riprendendo ma, nelle ultime ore la ricaduta e, stanotte purtroppo, il decesso.

La comunità Bajocca, molto unita seppur ridotta negli ultimi anni, ha appreso da poco la notizia che ha lasciato attoniti tutti i residenti del piccolo borgo dell’entroterra di Sanremo.