"Teatrodrammatico" il nuovo libro di Giorgia Brusco

Nel libro che sta per arrivare in libreria sono stati inseriti tre atti unici, che offrono una visione sul lavoro della drammaturga Giorgia Brusco, testi drammatici legati a tematiche sociali vive ed attuali.

“Briciole di allegria”, vincitore del 7° Mario Fratti Award di New York, tratta in modo ironico il problema della solitudine degli anziani nella società contemporanea. Dietro un’apparente superficialità però si celano ombre nascoste, disperate richieste di attenzioni e immensi dolori.

Ne “Il raccolto”, vincitore del 1° premio Antonio Conti di Pesaro, ci imbattiamo in uno scontro all’ultimo sangue tra due sorelle attorno al tema del libero arbitrio. Crudo e spietato, rivela uno spaccato di vita familiare ricco di rabbia e risentimenti.

“Il veleno dell’indifferenza”, vincitore del premio “XS” per la drammaturgia, è incentrato sul tema della violenza sulle donne che assume una doppia faccia: da un lato la violenza fisica, eclatante e diretta, e dall’altro quella psicologica, più sottile ma egualmente spietata.

Giorgia Brusco, attrice di prosa formata alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, si divide tra ricerca e insegnamento della didattica teatrale nel territorio ligure. Parallelamente prosegue la sua carriera di attrice recitando in diverse tournée. La sua attività di scrittura la porta ad ottenere riconoscimenti di rilievo come drammaturga, che hanno previsto la messa in scena dei suoi testi dentro e fuori dal territorio nazionale.

Il libro curato da Zem edizioni di Vallecrosia ha formato: 120 mm x 165 mm, pagine: 222 ed un prezzo di copertina di 12,00 €.