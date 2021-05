Sanremo: per tutela pubblica incolumità sarà abbattuto un esemplare di Pinus halepensis sulla via Aurelia

A breve sarà abbattuto un esemplare di Pinus halepensis sulla via Aurelia, in prossimità del torrente Armea (fronte supermercato Bussana). A comunicarlo è il Servizio Beni Ambientali che spiega i motivi della decisione: "Tale provvedimento è stata preso dopo aver constatato il pericolo a seguito della perizia VTA eseguita per verificarne la stabilità. Il 10 maggio il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per la messa in sicurezza della pianta che si era sbrancata con pericolo di caduta di rami sulla sede stradale. A seguito di sopralluogo, constatato il danno alla chioma con presenza di branche esposte, il Servizio Beni Ambientali ha quindi ritenuto necessario far eseguire la suddetta perizia. Da qui, la decisione di abbattimento della pianta a tutela della sicurezza pubblica”.