Dalla Pizzeria Senese, non solo pizze ma un’esperienza appagante di sapori che va oltre la tradizione

Anche una pizza può dare emozioni, soprattutto se a farla è Gianni Senese. Passione, sentimento, innovazione, impasto a regola d'arte ed equilibrio di sapori, rappresentano il segreto della vera pizza. A rivelarlo è Gianni Senese, uno dei più poliedrici pizzaioli del ponente ligure, titolare della Pizzeria Senese. Napoletano Doc è stato accolto dalla città di Sanremo come un figlio ed in cambio, da oltre un anno e mezzo offre in tavola e non solo, professionalità ed eccellenza. La pizza ha iniziato a fare parte del suo mondo quando a tredici anni, non volendo proseguire gli studi, il papà lo mandò a lavorare come cameriere in una pizzeria. Fu subito colpito dal pass delle pizze e dal mondo che vi ruotava intorno e diventare pizzaiolo per Gianni, fu una scelta del tutto naturale.

“Un lavoro duro che richiede molto sacrificio – ci ha spiegato Gianni Senese in un recente incontro - non solo per me stesso ma anche per la mia famiglia, mia moglie ed i miei collaboratori. Questo periodo di inattività ci ha consentito di incrementare le nostre potenzialità, un nuovo forno a legna e l'acquisizione di un terreno a Coldirodi per poter coltivare direttamente i prodotti che verranno poi proposti in tavola ai nostri clienti. Questo periodo mi ha permesso anche di confrontarmi con altri professionisti e soprattutto con lo chef stellato Vincenzo Guarino che dal 2019 è executive Chef presso il ristorante “L'Aria” dell'Hotel Mandarin Oriental, sul Lago di Como. Un confronto importante che mi è servito per avere un continuo scambio di idee e progetti da condividere. Il mio obiettivo di ripartenza è quello di essere sempre innovativi, proponendo in tavola delle pizze che trasmettano non solo tradizioni, memorie e ricordi legati a me stesso, ma anche un nuovo modo di interpreatre la pizza. Sempre alla continua ricerca di nuovi prodotti e abbinamenti è allo studio infatti, un progetto per creare una nuova pizza che presto spero di potervi far degustare e sono certo che saprà stupirvi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i clienti che ci hanno voluto accompagnare in questa ripartenza ma che soprattutto mi hanno dimostrato calore e affetto nel periodo appena trascorso. È stato davvero bello ed emozionante poterli servire nuovamente nel nostro ampio dehors e soprattutto, è stato come riaprire la propria casa a degli amici che non vedevamo da un pò”.

Se desiderate mangiare una buona pizza dovete assolutamente andare dalla Pizzeria Senese in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.