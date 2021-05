Sanremo: tre arresti della Polizia di Stato durante i controlli straordinari del territorio nel fine settimana

Un marocchino di 45 anni, un albanese di 37 e un sanremese di 25 anni sono stati arrestati per diversi reati durante i controlli di fine settimana svolti nelle aree a rischio della città dei fiori.

Si tratta di B.H S (45 anni) di nazionalità marocchina, tratto in arresto per l’espiazione di una pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti. Lo stesso, di fatto senza fissa dimora, è stato rintracciato durante un controllo serale nel centro storico effettuato dalle Volanti e della Polizia Giudiziaria ed associato al carcere.

T.A. (37 anni), di nazionalità albanese, invece è stato tratto in arresto per l’espiazione della pena definitiva di 3 anni e 6 mesi per il reato di maltrattamenti in famiglia nonché lesioni gravi ed aggravate (in particolare, nel corso del 2016, a seguito di una complessa indagine eseguita della Sezione Investigativa del Commissariato, era stato accertato che lo stesso, anche in stato di ebbrezza alcolica, aveva più volte minacciato, picchiato ed ingiuriato sia la moglie, anche incinta, sia il figlio di soli 3 anni).

Da ultimo, è stato tratto in arresto L.N. (25 anni), sanremese, già sottoposto agli arresti domiciliari a Sanremo a seguito di una rapina commessa il mese scorso a Genova. Il giovane, che si era reso irreperibile da alcune settimane, è stato rintracciato a Sanremo e, oltre ad essere stato denunciato per il reato di evasione, è stato nuovamente associato al carcere in esecuzione della di una nuova misura cautelare disposta, per le violazioni commesse, dall’Autorità Giudiziaria genovese.