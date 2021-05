Sanremo: primo mercato del sabato con tanti clienti, c'è il ritorno dei francesi e si sono visti anche alcuni turisti (Foto)

Primo giorno di mercato a Sanremo con tanti clienti. Dopo mesi e mesi di ‘lacrime e sangue’ e il cattivo tempo di sabato scorso, il sole e il caldo hanno riportato tanta gente in piazza Eroi, tra le bancarelle che non erano così gremite dall’estate scorsa, quando erano state spostate sul lungomare Calvino.

Difficile, questa mattina, anche trovare un singolo parcheggio per gli scooter, mentre nelle scorse settimane, la zona dedicata alle moto era desolantemente semivuota. Anche tanti francesi hanno affollato il mercato e discreti affari sono stati fatti dagli ambulanti, finalmente con un po’ di sorriso stampato sul volto. “Non è certo il ritorno agli anni passati – ci ha detto Fabrizio Sorgi – ma è un primo piccolo passo in avanti. Vedere comunque tanta gente che gira tra i banchi è sicuramente importante, anche dopo la giornata di ieri a Ventimiglia dove, oltre alla cronica assenza di francesi, abbiamo pure dovuto affrontare il forte vento”.

Situazione quindi in miglioramento per il mercato matuziano e, sicuramente, anche l’ora di pranzo nei locali della città sarà nuovamente positiva, visto che saranno in molti ad approfittare della bella giornata, per trascorrere qualche momento di svago. Unica nota negativa per il mercato, il ritorno dei venditori abusivi.