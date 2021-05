Anche le aiuole e i giardini di Sanremo si rifanno il look, ecco le coloratissime fioriture primaverili (foto)

Il meteo delle scorse settimane non è stato dei più clementi ma ora lascia il passo ad una distesa di petali colorati che il servizio dei Beni Ambientali del Comune ha provveduto a piantumare nelle aiuole e nei giardini pubblici. Nelle foto si possono ammirare le fioriture in corso Imperatrice, Piazza Colombo, piazza Cesare Battisti e un bellissimo vaso di pietra in via Matteotti.