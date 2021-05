Covid in Liguria: nelle ultime 24 ore, 26 nuovi positivi nella provincia di Imperia calano i ricoverati al Borea

Nell'imperiese si registrano dati in lieve risalita sul numero totale dei positivi, da 668 a 670. Invece si registrano 12 pazienti ricoverati in meno all'Ospedale Borea di Sanremo, stabili le terapie intensive, a quota 9. In discesa anche il numero dei soggetti in sorveglianza attiva, 63 in meno, per un totale di 1100.