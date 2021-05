Tempo libero: ecco le escursioni di Ponente Experience di questo fine settimana

Tantissime occasioni nel prossimo weekend per scoprire e vivere il territorio del ponente ligure, dal mare alle alpi, insieme alle guide ambientali di Ponente Experience.

Sabato 8 Maggio – Escursione in barca a vela e seawtaching

Una magnifica escursione naturalistica in barca a vela, esplorando il Mar Ligure in maniera sostenibile, per scoprire la ricca biodiversità del Santuario Internazionale dei cetacei. Natura, vela e un piacevole ambiente ci aspettano a bordo per vivere una giornata all’insegna di mare, sole e attività di whalewatching.

Ritrovo: ore 9:30 presso il porto di Finale Ligure – Durata 6 ore

Numero massimo di partecipanti: 10 persone

Quota di partecipazione: 80€ a persona (prezzo convenzionato per gruppi familiari)

Informazioni ed iscrizioni: GAE Serena Siri +39 3478300620

Sabato 8 Maggio – Da Boragni a Orco tra grotte e falesie

Una camminata con percorso ad anello, in ambiente molto vario tra cavità e falesie, ma sempre in un contesto boschivo e di macchia, molto ricco e di grande interesse dal punto di vista geomorfologico.

Ritrovo: ore 09.00 presso il parcheggio di fronte alle Ex-Officine di Finalmarina, sulla Via Aurelia uscendo dal casello di Finale Ligure (vedi mappa)

Distanza: 10 Km circa – Dislivello +/- 150 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: 10€

Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro + 39 340 2440972

Sabato 8 Maggio – Borgomaro – Aurigo

Un’escursione ad anello nella Valle del Maro lungo le antiche mulattiere che collegavano i borghi e conducevano verso la via Marenca e gli alpeggi in quota, nel cuore pulsante delle terre dell’oliva taggiasca.

Ritrovo: ore 15.00 Borgomaro

Distanza: 9 Km circa – Dislivello +/- 350 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: 10€

Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli + 39 347 6006939

Domenica 9 Maggio – Santa Brigida – Monte Follia

Andremo a ricercare le origini teglia antichi Liguri là dove eressero uno dei più famosi castellari presenti sul territorio, sul Monte Follia (1031 m). Percorreremo un itinerario ad anello lungo le antiche mulattiere che risalivano i crinali del Monte Faudo verso la valle Argentina e la via Marenca in un susseguirsi di antichi coltivi, boschi e praterie che ci regaleranno paesaggi mozzafiato sulla riviera di ponente.

Ritrovo: ore 09.30 cappella di Santa Brigida – Dolcedo (IM) (Vedi mappa)

Distanza: 12 Km circa – Dislivello +/- 500 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: 10€

Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli + 39 347 6006939

Domenica 9 Maggio – Varigotti – Noli

Un percorso ricchissimo di storia e natura che percorreremo alla scoperta dei racconti e delle tracce lasciateci dalle antiche repubbliche marinare, immersi negli intensi colori della macchia mediterranea, partendo da Varigotti e scavalcando Capo Noli, dove la vista spazia su tutta la Riviera Ligure da est ad ovest, sino a giungere al meraviglioso borgo medievale omonimo.

Ritrovo: ore 9.00 presso farmacia di Varigotti (SV)

Distanza: 10,5 Km – Dislivello +/- 270 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: 10€

Informazioni ed iscrizioni: GAE Serena Siri +39 3478300620

