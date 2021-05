Cristina Dell’Acqua a 'Grandi autori a casa tua', la rassegna di incontri online con scrittori italiani contemporanei

Secondo appuntamento venerdì 7 maggio alle 17.30 per la rassegna letteraria Grandi autori a casa tua, ideata nel 2020 da Francesca Rotta Gentile, vicepreside e docente di lettere dell’istituto Colombo di Sanremo. Protagonista dell’incontro, che vede la partecipazione di Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, sarà Cristina Dell’Acqua, scrittrice, vicepreside del prestigioso Collegio San Carlo di Milano e insegnante di latino e greco. L’autrice, con cui durante il lockdown del 2020 fu inaugurato il primo ciclo online della rassegna Grandi autori a casa tua, racconterà il nuovo libro Il nodo magico. Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi (Mondadori, 2021).

Possono i legami renderci liberi? Sì, se sono fatti di nodi magici, direbbe Omero. Il libro di Cristina Dell’Acqua parla di Ulisse e dei suoi legami. Nel suo lungo viaggio di ritorno da Troia, è uomo vittorioso, ma solo. Non più un eroe ma un naufrago. Il senso e la direzione non sa più dove siano. Saranno alcuni incontri speciali ad aiutarlo a ritrovare una forza che non è scritta in nessuna guerra. Nausicaa, Circe, Calipso, Penelope, Anticlea, Atena sono le figure che lo guidano in un percorso che non è solo un ritorno a casa, ma una sorta di mappa della sua educazione sentimentale. Il ritorno di Ulisse è costruito sui nodi dell’amore, dell’amicizia e dell’ospitalità ma anche del dolore e della nostalgia, fondamenta indispensabili per la ricostruzione della memoria di chi è stato e di chi diventerà. Al pari di Ulisse, tutti noi siamo le nostre relazioni.

Cristina Dell’Acqua torna a sondare il mondo classico a caccia di domande e risposte che illuminino anche il nostro presente. «In questo nuovo viaggio» scrive «ci guideranno la fantasia di Omero, le donne, gli amici, le anime che Ulisse incontrerà e il nodo intricato e magico, che scopriremo legato a doppio filo a noi. Per ricordare, oggi e sempre, che nei legami è riposta la nostra libertà.»

Cristina Dell’Acqua, laureata in Lettere Classiche all’Università degli Studi di Milano, insegna latino e greco ed è vicepreside al Collegio San Carlo di Milano. Da sempre appassionata di sperimentazione didattica, si è specializzata in Arts Integration ad Annapolis, USA. È coautrice di Il futuro è antico. L’uso del teatro classico nell’educazione e nella formazione (2011) e autrice di Una Spa per l’anima. Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini (Mondadori 2018). Da diversi anni è organizzatrice di incontri di lingua e cultura greca per adulti appassionati.

Le interviste di Grandi autori a casa tua, il cui montaggio è stato curato da Jacopo Brandani, sono pubblicate sulla pagina Facebook della rassegna tinyurl.com/fbGrandiAutori e sul canale Youtube Grandi autori a casa tua tinyurl.com/ytGrandiAutori.

La rassegna coinvolge cinque comuni della provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Bordighera in un’ottica di sistema che vede il Ponente ligure unito in una rinascita culturale. Nuovi incontri animeranno il mese di maggio, dedicati in particolare al mondo della storia dell’arte. Venerdì 21 maggio Luca Beatrice presenterà Da che arte stai? 10 lezioni sul contemporaneo (Rizzoli, 2021), mentre venerdì 28 maggio: Jacopo Veneziani presenterà Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi (Rizzoli, 2021).