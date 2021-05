Badalucco: tempo di rinascita anche per l'arte, con l'associazione 'UpArte' torna la mostra 'Visioni'

La primavera è tempo di rinascita anche per l'arte e l'associazione ‘UpArte’ è pronta a ripartire, con la sua mostra-concorso ‘Visioni’, giunta ormai alla 5a edizione.

Quest'anno l'esposizione sarà dedicata alle favole per celebrare, oltre all'arte, l'immaginazione e la fantasia, mondi fantastici e strani personaggi per dare un po’ di sollievo agli animi, dopo un lungo e buio periodo. Con speranza e leggerezza, trasportati in un mondo di colori e serenità. Parteciperanno, come le precedenti edizioni: pittori, scultori e fotografi con tecniche e materiali differenti, in libertà, ognuno donando la propria visione.

I visitatori saranno coinvolti e accolti con dei biglietti, per poter votare le proprie opere preferite che verranno poi premiate, alla fine del concorso. Ci sarà poi un angolino speciale, dedicato tutto ai più piccoli e alle loro piccole opere ispirate alle favole. Sarà la saletta dei bambini con le loro ‘Visioni Fantastiche’.

Verrà inoltre dedicata al tema un installazione, fuori concorso, tutta di opere in ceramica, forgiata e dipinta a mano.