Sanremo: quattro ragazze minorenni di Andora rubano bigiotteria per 170 euro all'Ovs, fermate

Quattro giovani ragazze minorenni di Andora sono state fermate questa mattina dalla sicurezza interna dell’Ovs di via Matteotti a Sanremo, per il furto di bigiotteria per un totale di circa 170 euro.

Le giovani avevano nascosto il maltolto nelle loro borsette, ma non sono sfuggite all’occhio degli addetti alla sicurezza interna, che hanno chiamato i Carabinieri. I militari hanno portato le giovani in caserma, da dove hanno chiesto l’intervento dei genitori.

Le quattro minorenni savonese saranno denunciate per furto. La bigiotteria è stata restituita al negozio.