Da 30 anni vive a Imperia: iniziativa editoriale dell'insegnante di inglese Janet Harmer

Sono molte le iniziative e le proposte culturali che in questi lunghi mesi di restrizioni e chiusure hanno trovato spazio nell'opinione pubblica. Tutte meritevoli di attenzione e di essere portate a conoscenza della gente che ha ritrovato nella lettura e nella scrittura un modo nuovo di interloquire con il prossimo e proporre forme diverse di contatto, anche legate ai social.

Oggi parliamo di Janet Harmer nata a Liverpool (nella patria dei Beatles) che vive da 30 anni a Imperia ed è madre di due splendide ragazze. E' insegnante madrelingua inglese, con diverse esperienze in scuole del nostro territorio, specializzata nelle certificazioni della Cambridge ed esaminatrice sui diversi livelli della conoscenza della lingua inglese ‘Ket’, ‘Pet’ e ‘First’ riconosciuti in tutto il mondo.

L'ultimo recente e sicuramente più importante impegno da scrittrice di Janet è rappresentato dalla pubblicazione, da parte della casa editrice Europass Principato di Milano di una collana di tre interessanti volumi ‘Step on it 1’, ‘Step in it 2’ e ‘Step in it First’. Attraverso l'approccio a vari esercizi che raccolgono blog, articoli, lessico, giochi linguistici, espressioni idiomatiche, inglese ‘sociale’ ed un ripasso grammaticale, tutti siamo messi nelle condizioni di migliorare le proprie competenze linguistiche, iniziando dal livello elementare A2, per passare a quello pre-intermedio B1, e arrivare all'intermedio B2.

L'elemento che unisce i tre volumi (molto facili da gestire in autonomia grazie all'App librArsi, scaricabile gratuitamente, che mette a disposizione dell'utente tutti gli audio e le correzioni) sono le ‘stories’: Treasure Island, Frankenstein e The Dream (short story di Agatha Christie). L'autrice di questo ambizioso e qualificato progetto editoriale è attiva sui social: sul canale YouTube è aperto ed operativo da tempo ‘Inglese facile con Janet’ che ci consente di imparare l'inglese in modo chiaro, facile ed anche in tempi brevi.

L'insegnamento della lingua anglosassone e la capacità di cimentarsi nel variegato mondo della scrittura, completano l'impegno e la passione che Janet Harmer, imperiese d'adozione, se pur legata alla sua fede calcistica per la squadra del Liverpool, riesce a dedicare alla pratica dello sport agonistico, dove negli anni è risultata più volte medagliata ai Campionati Italiani Master di nuoto.