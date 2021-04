Sanremo: sventato un tentativo di occupazione abusiva, i ringraziamenti ai Carabinieri

Intervento dei Carabinieri della Stazione di Sanremo, ieri per sventare un tentativo di occupazione abusiva in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

“Ringrazio i Carabinieri – evidenzia l’Assessore Scajola - che sono intervenuti tempestivamente per bloccare l’occupazione abusiva. Il supporto delle Forze dell’Ordine è fondamentale per la gestione di situazioni di illegalità come quella accaduta ieri”.

“La situazione di criticità e disagio che colpisce la nostra realtà – fa eco Antonio Parolini - ci vede spesso testimoni di azioni disperate che non possono però essere subite. Il mantenimento della legalità ed il rispetto delle regole sono principi indiscutibili a cui tutti dobbiamo attenerci. L’azione amministrativa di Arte si fonda su normative ben definite che prevedono iter precisi a garanzia di tutti gli aventi diritto, il supporto offerto in questa specifica circostanza dalle forze dell’ordine è stato determinante al fine di mantenere il bene e destinarlo a chi, rispettando le regole, ne ha maturato il diritto. Esprimo così la mia gratitudine a chi ogni giorno si adopera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini manifestando riconoscenza per il prezioso supporto che, quotidianamente, ci viene dato”.