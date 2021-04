Dopo le indiscrezioni di ieri la conferma: arrestato il presunto autore della rapina alle Poste di Vallecrosia

I Carabinieri del Norm di Bordighera e della Stazione di Vallecrosia hanno fermato il presunto autore della rapina all’Ufficio Postale di Vallecrosia, messa a segno nella tarda mattinata del 24 aprile scorso.

Si tratta di un 51enne italiano, già noto alle Forze dell’ordine, che i militari hanno rintracciato a Ventimiglia. Le attività condotte dai Carabinieri, già nell’immediatezza dei fatti e i contatti avuti con la Polizia Locale di Vallecrosia e il Commissariato di Ventimiglia, una volta acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dell’ufficio postale e quelle dei dispositivi cittadini, hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dall’uomo, fino ad arrivare al motociclo con cui si era allontanato dall’ufficio postale.

Sono pertanto iniziate le ricerche, diramate inizialmente a tutti gli equipaggi impiegati nel controllo del territorio per poi concentrarsi nell’area intemelia. I Carabinieri hanno focalizzato le ricerche, rintracciando in prima battuta il motociclo e, a seguito di ulteriori riscontri eseguiti anche sulla base della conoscenza delle persone dedite a quel tipo di reati, comprendere chi lo avesse effettivamente in uso.

Sono seguite ore di osservazione e appostamento nei luoghi noti per essere frequentati dall’uomo fino a quando, nel pomeriggio di ieri, è stato individuato e sottoposto a fermo. I Carabinieri hanno rinvenuto anche l’arma utilizzata nella rapina, rivelatasi una ‘scacciacani’. Ora il 51enne è stato trasferito al carcere di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.