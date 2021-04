Ceriana: domani molte aziende senza corrente, chiesto un gruppo elettrogeno che però non arriverà

Sono molte le lamentele di residenti, aziende e locali di Ceriana, per l’interruzione di corrente elettrica prevista per domani da parte di Enel Distribuzione.

Se, da una parte per i commercianti e i privati del paese l’ammanco di corrente è prevista tra le 10.30 e le 12, dall’altra per alcune aziende della zona, uno stop come previsto dalle 9 alle 15 è deleterio per la conservazione di alimenti.

Nei giorni scorsi il Sindaco del piccolo centro della Valle Armea aveva chiesto l’installazione di un gruppo elettrogeno per evitare che le aziende rimanessero al buio, ma non sarebbe arrivato l’ok in merito.

Per molte aziende c’è il rischio di perdere derrate alimentari nella giornata di domani e le proteste sono diverse.