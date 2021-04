La pizzeria Senese a Sanremo è pronta a ripartire con importanti novità

Giovanni Senese si affaccia sin da giovane alla ristorazione in generale facendo tesoro di tutti gli insegnamenti che la sua esperienza gli ha permesso di toccare con mano. In particolare, da buon partenopeo, si è lasciato travolgere, in tutte le sue sfumature, nell’arte più famosa a Napoli: la pizza.

La pizzeria Senese nasce circa un anno e mezzo fa in via Scoglio 14, a Sanremo (zona S. Martino). La priorità da sempre per il titolare è quella di trasmettere ai clienti la passione e l’amore per il suo lavoro, cercando di unire tradizione e avanguardia senza smettere mai di arricchire le sue conoscenze su questo tema.

Ampia è la scelta di pizze che il locale offre, i piatti sono creativi e le pizze hanno tantissimi abbinamenti diversi per tutte le esigenze. Gli ingredienti provengono quasi tutti dall’orto del titolare Giovanni. Per soddisfare la clientela è stato introdotto anche un reparto "gluten free", anche quest’ultimo sempre rinnovato.

La pizzeria ha ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali quello di entrare nella classifica della guida “50 Top Pizza” tra le migliori pizzerie della Liguria nonostante il difficile periodo di pandemia che stiamo vivendo. Riconoscimenti che oltre a dare grande soddisfazione al titolare e al suo team fanno sperare nel futuro e nella ripartenza.

Il locale in questo periodo di chiusura si è rinnovato, infatti è stato aggiunto un secondo forno a legna, sia per un sorta di legame con la tradizione sia per l’aroma che solo il forno a legna riesce a dare alla pizza. La cottura della pizza è fondamentale, anche con un buon impasto se la pizza non viene cotta nel migliore dei modi il prodotto finito non sarà eccellente.

Attraverso i social il titolare cerca di rendere partecipi i clienti della sua quotidianità e del suo modo di lavorare, sempre affiancato dalla moglie che ogni giorno riesce a dargli la forza per andare avanti in momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

Per info è possibile consultare il sito www.napoletanapizza.it/ la pagina Facebook e il profilo Instagram . Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 01841897825.