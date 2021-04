San Bartolomeo al Mare: avviata la sanificazione dei parchi giochi (Foto)

In vista della riapertura dei parchi giochi, da lunedì 26 aprile, la ditta Egea, che ha in appalto il servizio a San Bartolomeo al Mare, ha effettuato e sta effettuando la sanificazione di tutti i giochi in tutte le aree: Giardini Marco Polo, Via della Resistenza, Via Carlo Conti, in Lungomare delle Nazioni, Giardinetti Case cooperative (Via Manzoni e Via dello Spuntone), Pairola (Via Ruvoa), Chiappa (zona Cippo romano).