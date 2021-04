Imperia: confermate le anticipazioni di ieri dalla riunione in Prefettura per la ripresa delle scuole di lunedì

Come anticipato ieri dal nostro giornale, oggi in Prefettura si è svolta la riunione sulla ripresa delle lezioni ‘in presenza’ anche nelle scuole della nostra provincia.

La ripresa riguarda i servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola Primaria (elementari), della scuola Secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola Secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). In zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

E’ stato confermato quanto anticipato ieri, ovvero che saranno rimpinguate le corse del trasporto pubblico locale che, nella nostra provincia è affidato alla Riviera Trasporti. Alla riunione hanno partecipato i dirigenti scolastici, i Sindaci di Imperia, Taggia e Ventimiglia (o loro delegati) della nostra provincia, la Rt, Trenitalia, Regione, Provincia e forze dell’ordine.

E’ stato confermato il piano dei mesi scorsi, con circa 25 pullman e almeno circa 3.000 km in più rispetto al normale. Si tratta di un piano che è stato attuato in precedenza e che subirà particolari modifiche. Questo per poter reggere l’impatto del rientro a scuola di molti giovani che torneranno a utilizzare i mezzi pubblici.