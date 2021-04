Serie di interventi dei Carabinieri in tutta la provincia: fondamentali le segnalazioni dei cittadini

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri dell’intero Comando Provinciale, con l’obiettivo di mantenere il costante controllo del territorio, a presidio di tutte le comunità nella consapevolezza che l’Arma è, nella stragrande maggioranza dei comuni, unico presidio per il rispetto della legge e per la sicurezza dei cittadini, garantendo loro la disponibilità a fornire aiuto anche nell’ambito del sociale, ancor più in questo difficile periodo di pandemia.

I Carabinieri confermano, ancora una volta, come una semplice segnalazione al 112 possa rappresentare una efficace soluzione anche in termini di prevenzione e controllo del territorio. E’ successo a Castelvittorio, dove una chiamata ai Carabinieri di Ventimiglia, segnalava sulla strada che porta a Bajardo, i fari di due veicoli fermi, situazione assolutamente inusuale per l’ora e per il luogo.

Sono intervenuti i militari della Stazione di Dolceacqua, che hanno fortunatamente constatato che un automobilista avesse chiesto - ad un amico, l’aiuto per sostituire uno pneumatico. Segnalare ai Carabinieri qualsiasi evento che possa sembrare fuori dall’ordinario, come nel caso descritto, è un comportamento apprezzato che abbiamo chiesto a più riprese, sia negli incontri che vengono svolti con le persone anziane per prevenire il fenomeno delle truffe, sia in ogni circostanza in cui i Carabinieri hanno occasione di intrattenersi con i cittadini.

E l’ultima settimana è stata particolarmente piena di interventi per i Carabinieri della nostra provincia.

Ad Arma di Taggia, i militari della Sezione Radiomobile di Sanremo, anche qui su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, hanno sorpreso un uomo in stato confusionale che appiccava il fuoco ad alcuni sacchetti della spazzatura nei pressi della stazione ferroviaria. Fortunatamente il tempestivo intervento ha permesso di contenere i danni e di accompagnare il soggetto al Pronto Soccorso per le cure del caso.

A Borgomaro, nell’entroterra di Imperia, la locale Stazione ha denunciato in stato di libertà due francesi per aver violato le prescrizioni sulla quarantena, fornendo false dichiarazioni ai militari che stavano eseguendo il controllo stradale per occultare la violazione del loro isolamento fiduciario, provenendo dall’estero, ma non positivi.

A Camporosso, i militari Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno arrestato un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di circa un grammo di cocaina, di cui peraltro aveva tentato di disfarsi, alla vista dei Carabinieri, gettando la confezione sotto un’auto parcheggiata.

A Diano Marina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imperia hanno denunciato un 46enne italiano per furto in abitazione, essendosi impossessato di un veicolo parcheggiato all’interno di un coltile. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario.

A Sanremo, i militari della Sezione, nel corso dei servizi in abiti civili che affiancano quelli di controllo del territorio, hanno rintracciato: un uomo di origine albanese sul conto dal quale pendeva un provvedimento di carcerazione per furti commessi in provincia di Imperia tra il novembre 2019 ed il marzo di quest’anno: è stato pertanto arrestato e sottoposto al regime di detenzione domiciliare; e un 43enne algerino senza fissa dimora in esecuzione di un provvedimento di carcerazione per reati connessi all’immigrazione clandestina ed agli stupefacenti, trasferendolo al carcere della città.

A Ventimiglia i militari della Compagnia hanno denunciato un extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, che si era introdotto nel vano di carico di un autoarticolato parcheggiato all’autoporto per tentare di varcare il confine di Stato. Alla segnalazione dell’autista, i Carabinieri sono intervenuti per l’identificazione e l’espletamento delle procedure di espulsione di competenza. Sempre nella città di confine uno straniero è stato denunciato dai militari del Radiomobile in quanto ritenuto responsabile di furto con destrezza per essersi impossessato della borsa lasciata momentaneamente incustodita in un veicolo parcheggiato.

I servizi di controllo del territorio dei Carabinieri continueranno, integrati da quelli di militari in borghese, per mantenere ai massimi livelli le condizioni di sicurezza dei cittadini ai quali richiamiamo l’importanza di segnalare al 112 ogni circostanza che possa apparire ‘sospetta’ o inusuale rispetto alle dinamiche del territorio, in modo tale da poter prevenire ovvero risolvere eventuali problemi. La sicurezza è un bene comune, che va salvaguardato, mantenuto ed amplificato.