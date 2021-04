Colora di Spes il 5x1000: il presidente Lupi "Un messaggio di fiducia, di speranza e di rinascita"

In concomitanza con il periodo in cui si cominciano a preparare le dichiarazioni dei redditi, la SPES di Ventimiglia lancia la campagna 5x1000 e chiama a raccolta tutti i suoi sostenitori.



Il messaggio della campagna richiama i colori del logo della SPES ed è un invito all'azione positiva e proattiva: colora quest'anno nero con il 5x100 alla SPES. "Un messaggio di fiducia - spiega Matteo Lupi, Presidente della SPES - di speranza e di rinascita. E' il messaggio che lanciamo al territorio e alle famiglie. Un messaggio che va oltre il lancio della campagna dedicata al 5 per mille: attraverso la passione dei ragazzi, delle famiglie e degli operatori SPES, abbiamo affrontato quest'anno difficile con una marcia in più, con una forza in più. Quella forza di chi quotidianamente deve dare sempre qualcosa in più per avvicinarsi ai propri sogni e che vorremmo condividere con tutto il territorio e tutte le famiglie con l'auspicio di ripartire insieme. Attraverso i vari servizi non abbiamo mai smesso di dare il nostro contributo e attraverso il 5x1000 chiediamo di essere copartecipi di quest'impegno".



Per contribuire a colorare di SPES quest'anno nero è necessario inserire il numero 90047030086 nella casella dedicata al 5x1000 della dichiarazione dei redditi. L'informazione deve essere consegnata al Commercialista o al Caf.