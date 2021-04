Vaccino Covid: da questa settimana via alle prenotazioni per la fascia dei 60enni, ecco come fare

Asl1 informa la cittadinanza che sono attive le prenotazioni per poter effettuare la vaccinazione per la fascia d’età 65-69 anni. Le modalità per poter fare la prenotazione sono le seguenti:

Sul sito internet www.prenotovaccino.regione.liguria.it

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio CUP

Per quanto concerne invece, la fascia d’età tra i 60-64 anni, si avvisa l’utenza che la prenotazione prenderà il via venerdì 23 aprile ma con il portale online attivo dalle 23 di giovedì 22 aprile. Le modalità per poter fare la prenotazione sono le seguenti: