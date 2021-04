L'estate della ripartenza, a Riva Ligure 'azzerato' il pagamento delle autorizzazioni per gli eventi

A Riva Ligure per l'estate della ripartenza i locali non pagheranno per gli eventi all'esterno. Quest'anno l'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Giuffra ha deciso di inserire alcune misure di aiuto per le attività.

Il principio è semplice. Se a livello nazionale saranno allentate le restrizioni e saranno permessi gli eventi, come ad esempio l'esibizione di gruppi musicali davanti ai locali, i proprietari delle attività non dovranno pagare per il suolo pubblico (Così come già attuato nel 2020 ndr) ma nemmeno sulle autorizzazioni. Un risparmio significativo se si considera che prima di questa misura si pagava da 50 euro, fino a tre eventi, per arrivare anche a 150 euro in caso di sei eventi.