Come richiedere un preventivo a un’impresa di pulizie

Sono varie le situazioni in cui è importante avere a disposizione il preventivo di un’impresa di pulizie. Queste aziende si occupano di servizi utili per gli uffici, per gli studi professionali, ma anche per i condomini e le abitazioni private. Sempre più spesso nelle case tutta la famiglia è impegnata per l’intera giornata, quindi avere a disposizione un professionista che si occupi in modo adeguato delle pulizie regolari è importante. Inoltre queste aziende si occupano anche di specifici servizi, utili per i condomini o le abitazioni singoli. Come ad esempio le manutenzioni di particolari rivestimenti, la pulizia di graffiti o di imbrattamenti causati da atti vandalici, o ancora di pulizia e igienizzazione dopo una festa o un evento particolare.

Come si richiede un preventivo a un’impresa di pulizie.

Per richiedere preventivo a una impresa di pulizie è sufficiente contattare la singola azienda, spiegando le specifiche necessità. Ovviamente ci sono situazioni in cui è necessario un sopralluogo da parte di un addetto dell’impresa, che verificherà il lavoro da fare, così come sarà in grado di fornire un preventivo dettagliato. Per quanto riguarda invece la pulizia periodica di uffici e studi professionali in molti casi è sufficiente indicare la metratura degli ambienti e la tipologia per ottenere un preventivo accurato da parte di un’impresa di pulizie. Alcune di queste per altro svolgono di preferenza attività in uffici o ambiti simili; mentre altre aziende offrono un servizio più completo, che comprendere anche altre tipologie di attività.

Perché contattare un’impresa di pulizie

Sono varie le situazioni in cui l’aiuto da parte di un’azienda di pulizie può essere prezioso. Per la casa di una comune famiglia solitamente sono i membri della famiglia stessa ad occuparsi delle pulizie periodiche. È vero però che anche in questi casi può essere utile avere un aiuto aggiuntivo in specifiche situazioni, ad esempio dopo un incontro con parenti e amici, o anche per le classiche pulizie primaverili, o ancora in seguito a lavori di muratura e ristrutturazione, che producono sporcizia maggiore rispetto alla solita routine. Molto più classico invece che sia un ufficio o un’attività imprenditoriale a chiedere un preventivo per impresa di pulizie. Perché è non sempre che un’impresa abbia al proprio interno del personale addetto alle pulizie, che sono quindi esternalizzate ad esperti del settore. Che per altro possiedono le competenze e la strumentazione più adatta a svolgere al meglio tale compito.

Quanto costa far fare le pulizie

Non è possibile rispondere a una domanda di questo tipo, perché le variabili sono decisamente tante. A partire dal fatto che in alcuni casi l’azienda di pulizie si presenta con una grande frequenza, anche ogni giorno, mentre in altre situazioni si tratta di un’attività sporadica. Chiaramente l’attività di pulizie nuda e cruda è quella che costa meno; gli interventi che riguardano la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti, così come quelli necessari in occasioni specifiche, quali la rimozione di graffiti da un edificio, hanno costi maggiori, che vanno quantificati caso per caso.