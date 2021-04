Sanremo: si denuda in via Matteotti, 35enne in preda a una crisi fermato dai Carabinieri

L'intervento dei Carabinieri in via Matteotti

Si spoglia urlando a tutto spiano di fronte all’hotel Nazionale, in via Matteotti a Sanremo. Un uomo di 35 anni, probabilmente con problemi di carattere psichico, si è denudato questa mattina poco prima delle 8 a pochi passi dal Casinò.

L’uomo ha anche cercato di far letteralmente volare tavoli e sedie del bar attiguo ma, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Un’operazione non particolarmente semplice, visto che l’uomo ha opposto resistenza anche con il suo notevole peso.

I militari lo hanno portato in caserma e ora verrà ascoltato per capire cosa sia realmente successo. Non è da escludere ovviamente che possa essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e portato in ospedale.