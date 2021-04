Diano Marina: l’Assessore Regionale Marco Scajola ieri mattina in visita centro vaccinale contro il Covid-19

L’assessore regionale Marco Scajola ieri mattina si è recato in visita a Diano Marina, presso il Circolo Ada Carlotta Garibaldi, centro vaccinale contro il covid19.

Il centro era operativo anche il giorno di Pasquetta per somministrazione della seconda dose agli ultra ottantenni. L’assessore Scajola afferma: "Un sentito ringraziamento ad operatori sanitari e volontari per l’enorme lavoro che stanno svolgendo, anche durante le festività. La campagna vaccinale è uno strumento fondamentale per uscire dalla pandemia in corso. Grazie di cuore, il vostro lavoro è prezioso!”