Ventimiglia: piano del commercio e dei dehors, il direttivo di Forza Italia prende le distanze

“Vogliamo sottolineare nella maniera più assoluta il nostro accordo con il centro destra, che era e che resta intatto così come la volontà di Forza Italia di farne parte”. A dirlo è il direttivo di Forza Italia di Ventimiglia che continua: “Riguardo al piano del commercio e dei dehors però, prendiamo nettamente le distanze. Riteniamo infatti, che un piano così importante, forse il più importante della nostra città, doveva essere affrontato allargando le maglie del confronto tra i militanti del partito; e questo non è avvenuto. Quindi vogliamo sottolineare il fatto di non condividerne né il merito né il metodo. Auspichiamo ancora una volta, forse l’ennesima, di essere coinvolti da questa amministrazione”.