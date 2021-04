Ieri la manifestazione dei dipendenti: oggi la solidarietà della Filt-Cgil per i 30 lavoratori della Doreca

La Filt-Cgil di Imperia esprime piena solidarietà e vicinanza ai 30 lavoratori della ditta Doreca di Valle Armea a Sanremo. “Nei prossimi giorni – scrive il sindacato - ci sarà l'affidamento dell'appalto ad una nuova società di Milano, una cooperativa C.S.I. che non vuole riconoscere in toto il contratto nazionale merci e logistica riconosciuto da tutte le società del settore e che la stessa società uscente Doreca applicava. La nuova società cooperativa vorrebbe riconoscere il contratto solo in parte stravolgendo i diritti dei lavoratori acquisiti e sanciti da questo contratto, non riconoscendo la malattia, l'infortunio e le ferie”.

“Tutto ciò è inaccettabile – prosegue la Cgil - non si può e non si deve tornare indietro. I 30 lavoratori impiegati nella grande distribuzione di bibite hanno incrociato le braccia per questi motivi. Chiediamo alla nuova società l'applicazione del contratto nazionale merci e logistica in toto. Chiediamo un contratto giusto, un salario dignitoso, un orario di lavoro umano tutto ciò per il rispetto di chi lavora”.