Anche la Via Crucis della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo segue le regole Covid e domani sarà on line

L'ultima Via Crucis dal vivo, nel 2019

Anche la ‘Via Crucis’ segue le regole del Covid e domani sera nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo sarà on line. Non sono previste celebrazioni dal vivo, ovviamente per evitare contatti e soprattutto assembramenti.

L’appuntamento sarà sul sito diocesano dalle 20.45 di domenica, per pregare insieme la Via Crucis, guidata dal vescovo Antonio Suetta. I fedeli saranno accompagnati dalle immagini della passione del pittore Sergio Bertinotti e dalla lettura di meditazioni classiche e contemporanee.

La via crucis sarà realizzata dal personale della curia diocesana e desidera unire tutte le comunità parrocchiali nella preghiera prima del grande silenzio del Sabato Santo.