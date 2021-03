Venerdì mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sarà in visita all'Asl1. La prima tappa è prevista nella sede di Bussana, poi si trasferirà al centro vaccinale del Palafiori.

Sarà l'occasione per fare il punto sul piano vaccinale ligure e, in particolare, sull'organizzazione in provincia di Imperia.