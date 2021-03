Taggia: niente pubblico per la Milano-Sanremo, si rischiano multe fino a 3mila euro

In ottemperanza alle misure anti Covid, anche Taggia si è adeguata per il passaggio della Milano - Sanremo. In queste ore è stata siglata un'ordinanza che farà scattare una sorta di zona rossa.

Per poco più di un'ora, domani, sabato 20 marzo, dalle 16.15 alle 17.30, sarà vietata la presenza di persone e la loro sosta, su: via Aurelia Ponente/Rotonda Rossat, via Stazione, via Boselli, via Blengini e via Aurelia Levante. La misura particolare si applicherà per tutta la durata del passaggio della Classicissima, nel rispetto del protocollo di sicurezza previsto con la Prefettura.