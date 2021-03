Sanremo: Coldirodi omaggia Padre Semeria nel 90° anniversario della sua morte

L’Istituto padre Giovanni Semeria e la Parrocchia di San Sebastiano in Coldirodi oggi ricordano i 90 anni della morte del servo di Dio padre Giovanni Semeria avvenuta il 15 marzo 1931.

Padre Giovanni Semeria, era nato nel comune di Colla il 26 novembre 1867, che diventerà in seguito una frazione collinare di Sanremo con il nome di Coldirodi. Padre Giovanni Semeria è stato un oratore e scrittore italiano, uno degli uomini pubblici più in vista del cattolicesimo italiano della prima metà del XX secolo. Esponente del giovane pensiero cristiano, trionfa dai pulpiti delle basiliche Genovesi e Romane, non ultima quella di San Lorenzo in Damaso. Il Generale Cadorna, lo volle come Cappellano militare nel comando supremo, durante la prima Guerra Mondiale del 1915/1917. Al termine del conflitto, con l'amico fraterno Don Giovanni Minozzi, fondarono l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia “ONMPI” dove raccolsero nelle regioni del sud, oltre settemila orfani di guerra. A Coldirodi suo paese natale, fondò l'istituto “Padre Semeria”. Molto famosa è stata lo è tutt'ora la frase: “A fare il bene non si sbaglia mai”.

Per onorare la memoria di padre Giovanni Semeria, la comunità di Coldirodi oggi alle 18, gli renderà omaggio presso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano per la celebrazione della Santa Messa solenne in cui verrà ricordato dal parroco Don Filippo, la figura e le opere di padre Giovanni Semeria.