Le principali tipologie di danni coperti dall’assicurazione

La vita ci mette sempre di fronte a diverse difficoltà, che vanno affrontate con spirito e con coraggio. Di contro, prodotti come le assicurazioni possono senza ombra di dubbio alleviare le conseguenze di questi momenti difficili. Va poi aggiunto che esistono diverse tipologie di polizze assicurative, ognuna delle quali copre un certo tipo di danni. È molto importante conoscerle nel dettaglio, per poter fare una scelta adatta alle nostre necessità e al nostro caso specifico. Vediamo quindi di approfondire questo argomento così importante, per capire quali sono i vari tipi di danni coperti dalle assicurazioni.

Distinzione fra danni materiali e danni personali

Per prima cosa, è opportuno iniziare facendo una netta distinzione fra danni materiali e danni personali o fisici. Nella prima categoria rientrano tutti i danni riguardanti gli oggetti e le proprietà, come avviene ad esempio quando si è vittime di un atto vandalico in casa, o quando entrano i ladri rompendo porte e finestre. Per quanto concerne i danni personali, invece, si fa riferimento (come spiega il loro stesso nome) ai danni subiti dalle persone fisiche, e anche in questo caso bisogna fare una distinzione. Nello specifico, serve distinguere i danni che provocano un’invalidità permanente oppure temporanea. Per informarsi su entrambe le tipologie si consiglia di leggere pagine come https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi.html , dove si trovano tutte le informazioni più importanti su questi prodotti.

Un approfondimento sui danni materiali

Come anticipato poco sopra, qualsiasi danno a oggetti o proprietà rientra nella casistica dei danni coperti da questo tipo di polizze assicurative. Va però specificato che nella lista delle possibili causali si trovano anche gli incendi scatenati da eventi naturali come i fulmini. Bisogna comunque fare molta attenzione, perché ci sono dei casi in cui il danno potrebbe non essere risarcito, ad esempio quando si smarriscono le chiavi dell’abitazione e quando il ladro entra utilizzandole. Infine, nell’elenco dei danni materiali rientrano anche i beni patrimoniali come i crediti.

Un approfondimento sui danni fisici o personali

Qui è importante specificare che nella categoria dei danni personali non rientrano solo quelli fisici, ma anche i danni che possono riguardare la sfera psicologica, come nel caso dei traumi . Inoltre, anche i danni morali o esistenziali rientrano in questa lista. In secondo luogo, l’importo erogato dalla compagnia assicurativa può cambiare in base all’entità del danno, e qui si ritorna alla distinzione fra invalidità temporanea e permanente. Molto più complessa la sfera riguardante i danni esistenziali o morali, ed è per questo che si consiglia di richiedere sempre una consulenza, in modo tale da comprendere ogni dettaglio su questo tema.

In conclusione, le polizze assicurative sono prodotti molto preziosi e soprattutto completi, perché possono coprire svariate casistiche, dai danni alle proprietà fino ad arrivare ai gradi di invalidità.