Ventimiglia: ‘coppia dello spaccio’ fermata in pieno centro, sequestrata cocaina, hashish e denaro contante

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini dello spaccio, un uomo straniero e una donna italiana.

I due, legati da una relazione sentimentale e conviventi, gestivano l’attività di smercio al dettaglio di hashish e cocaina. Le recenti operazioni antidroga, concluse con successo dalla Polizia nel centro storico di Ventimiglia Alta, non hanno diminuito l’intensità del controllo del territorio nella città bassa. I due giovani, infatti, sono stati fermati in pieno centro, vicino alla propria abitazione.

L’uomo, 24enne regolare in Italia anche se con precedenti di Polizia a carico, è stato trovato in possesso di un panetto di quasi 100 grammi di hashish nella tasca della giacca. Gli agenti hanno poi perquisito l’appartamento nel quale la coppia è domiciliata. All’interno hanno rinvenuto oltre 50 grammi di cocaina e altri 7 di hashish, oltre a decine di banconote in euro di piccolo e medio taglio, in totale 900 euro che la Polizia ritiene essere il provento dell’attività di vendita dello stupefacente.

La donna, 21 anni, ventimigliese, ha parzialmente ammesso le sue responsabilità. Tutta la droga è stata sequestrata dopo l’esito positivo del narcotest eseguito dalla polizia scientifica. Gli agenti hanno sequestrato anche gli smartphone di entrambi e una tessera Postamat di dubbia provenienza.

Giudicati con rito direttissimo dopo l’arresto convalidato, l’uomo è tutt’ora agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, mentre la ragazza è stata rimessa in libertà.