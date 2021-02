Sanremo: al ‘Pozzo di San Patrizio’ di Palex va in onda Mina sulla tv originale di Amilcare Rambaldi

C’è un pezzo di storia in vetrina al ‘Pozzo di San Patrizio’ di Alessandro ‘Palex’ Prevosto. Punto di riferimento per amanti del fumetto e collezionisti di zona, il ‘Pozzo’ mette oggi in bella mostra un cimelio della canzone italiana.

In via Francia 9 Mina si esibisce dal vivo nello schermo di una televisione storica, quella originale appartenuta ad Amilcare Rambaldi e che lui stesso ha donato a ‘Palex’ una ventina di anni fa. Resterà esposta per tutta la durata del Festival di Sanremo, per portare in città un pezzo di storia.