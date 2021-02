Il 13 marzo vaccinazione Covid in Valle Argentina: i Comuni gestiranno il sistema di prenotazioni

Il 13 marzo scatterà la campagna vaccini Covid in Valle Argentina. La palestra di Badalucco e le scuole di Molini di Triora sono i due centri messi a disposizione dai Comuni per l’Asl 1 imperiese. I due punti serviranno a vaccinare gli anziani ultraottantenni, una platea di circa 280 persone se si considerano i residenti dagli 80 anni in su (dati Istat 2020 ndr) che abitano nella vallata, servendo così anche i comuni di Montalto Carpasio e Triora, oltre a tutte le numerose frazioni.



Saranno i Comuni a gestire il sistema di prenotazioni per il ‘Vaccine Day’ e gli interessati saranno contattati dal Comune via telefono già nei prossimi giorni per chiedere se hanno l'intenzione di essere vaccinati. In caso di risposta affermativa verrà preso il nominativo e sarà dato l’appuntamento per l’iniezione della prima dose.



In modo automatico sarà prenotato il richiamo, a 21 giorni di distanza, il 3 aprile. Stando alle stime di Comuni e Asl in due giorni (una per dose) si dovrebbe esaurire la copertura della vaccinazione. Fermo restando che rimarrà comunque attivo anche il centro vaccinazioni Asl alla stazione ferroviaria di Taggia con modalità di prenotazioni differenti, attraverso il sistema regionale.