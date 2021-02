Zona rossa in arrivo per Sanremo e Ventimiglia? Interviene anche l'ex Sindaco della città dei fiori Zoccarato

“Ma il Prefetto cosa aspetta a far fare i controlli ai francesi al confine? Tra poco saremo in zona rossa! E la politica?”: poche parole ma rendono l’idea della situazione che si sta venendo a creare nella nostra provincia e, in particolare nella zona compresa tra Sanremo e Ventimiglia, a causa dell’incidenza del Covid-19.

Le scrive sui social l’ex Sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato, imprenditore del settore vendita auto. Dall’inizio dell’anno la provincia di Imperia risulta quella messa peggio di tutta la Liguria nel numero dei contagiati e, anche in ospedale la situazione è in peggioramento. Cosa fare per ridurre il contagio? La situazione è sotto gli occhi di tutti ed è di difficile gestione.

I colori probabilmente non bastano più e, seppur non si sia ancora tornati ai livelli di emergenza di marzo 2020, sembra che il viatico sia proprio quello. Chiusure, riaperture, assembramenti, giallo, arancione e rosso: non si parla ormai d’altro mentre la politica è sempre stretta tra l’incudine dell’allarme sanitario e il martello dell’economia, soprattutto quella di bar e ristoranti.

Ora c’è l’ennesima ‘spada di Damocle’ che incombe in queste ore con la possibile instaurazione della zona rossa e quindi nuove chiusure dei locali che, già oggi devono comunque tirare giù le serrande alle 18. I commenti di chi vive e si muove nelle città sono sempre gli stessi “Perché chiudere tutto e poi al supermercato il distanziamento sociale non è rispettato?” ma anche “Ci chiedono di fare sacrifici e poi si vedono bus e metropolitane stracolme”. C’è poi il problema dei confini e, visti i ‘numeri’ della Costa Azzurra, ci si chiede perché non vengono fatte rispettare le normative che esistono da ormai diversi mesi.

E non è nemmeno certo che eventuali nuove restrizioni possano veramente risolvere il problema ma, entro oggi sono previste decisioni importanti a livello regionale esclusivamente per la nostra provincia, dove l’allarme è maggiore. Al momento non è ancora stato ufficializzato nulla, anche se le voci che si rincorrono vedono la possibilità di instaurare la zona ‘rossa’ già da domani o, al massimo, da venerdì.

Ora, chiaramente, anche dopo le parole dell’ex Sindaco Zoccarato, si attendono le reazioni da parte dei commercianti, sicuramente quelli che saranno più penalizzati dall’eventuale mini ‘lockdown’ che potrebbe scattare. E quanto durerà? Difficile a dirsi anche se i ben informati parlano di almeno 15 giorni.