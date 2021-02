Sanremo: il 6 marzo la riapertura delle sale giochi? Una possibilità anche per i Casinò

L'industria del gioco legale da tempo chiede un confronto per arrivare al 6 marzo come giorno per la riapertura. Una data non casuale perchè legata alla fine del decreto sul contenimento del rischio contagio da Covid-19.

Ci sarebbe un dialogo in essere tra le organizzazioni rappresentative degli esercizi commerciali legati al gioco e il Comitato Tecnico Scientifico, per valutare una modifica sul rischio contagio. Se si arrivasse alla riapertura di questo tipo di attività nulla potrebbe impedire il ritorno in attività dei Casinò, considerando anche il caso della struttura di Sanremo, da tempo pronta per ospitare la clientela nel rispetto delle misure anti Covid.

La casa da gioco matuziana, lo ricordiamo, ha tirato giù le serrande il 26 ottobre anche se è stata al centro delle attenzioni per ‘Sanremo Giovani’ a dicembre, grazie all’allestimento dello studio televisivo al Teatro dell’Opera. Per la città di Sanremo e per l’azienda Casinò, che nel 2020 ha già perso oltre 20 milioni di euro per le chiusure dettate dal Coronavirus, sarebbe un ritorno alla normalità, o quasi, dopo mesi di chiusura.