Sanremo: tre fermate del bus in pochi metri in via Dante Alighieri e nessun 'carico e scarico', scatta la protesta (Foto)

Stanno anche pensando ad una petizione popolare e ad un’eventuale protesta nei confronti del Comune, i residenti e i commercianti dell’area di via Dante Alighieri a ridosso del bivio per via Zefiro Massa e via Giovanni Borea.

Il caso è esploso da circa una settimana, ovvero da quando è stata ridisegnata totalmente la segnaletica orizzontale, con la quale sono state inserite tre fermate del bus nel raggio di pochi metri. Nei mesi scorsi, invece, grazie all’intervento dell’Amministrazione, era stata inserita un’area di ‘carico e scarico’ con due fermate per l’autobus.

I residenti, ma soprattutto i commercianti (nell’area sono presenti diverse attività), sono ogni giorno a rischio multe e, quindi, è scattata la protesta che potrebbe sfociare in una petizione. Il problema sussiste anche per i corrieri, che non sanno dove sistemare i loro furgoni per poter effettuare le consegne.

Residenti e commercianti contestano soprattutto la fermata del bus sistemata proprio a ridosso di via Zefiro Massa mentre le altre due (in entrambe le direzioni) sono quelle classiche. Secondo loro basterebbe toglierne una delle due e la terza renderla zona ‘carico e scarico’. La lotta è appena iniziata ma, effettivamente, come si può vedere dalle foto, la situazione dovrebbe essere modificata e al più presto.