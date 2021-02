Ancora code per i lavoratori in frontiera: ai diversi confini la Polizia Francese controlla tutti

Di nuovo code in frontiera dove, da domenica scorsa la polizia francese controlla i documenti di chi entra nel paese transalpino, a seguito della decisione del governo di consentire l'ingresso solo ai lavoratori e a chi ha un tampone negati nelle 72 ore precedenti.

Dopo tre giorni di code a cui sono sottoposti i frontalieri, interviene Roberto Parodi segretario del Fai: "Non è possibile - ha detto - che la gendarmeria un giorno interpreta la legge in un modo e il giorno dopo in un altro. Questa mattina di nuovo caos a Ponte San Luigi. Controlli a tappeto e non a campione, con richiesta della attestazioni di lavoro. Mi sono fermato a parlare con i gendarmi e sostenevano che non è sufficiente la carta d'identità ma necessitava una attestazione. Al che ho fatto presente che la legge parla della possibilità di passare a chi risiede in un raggio di 30 km".

Gli agenti francesi hanno evidenziato a Parodi che, senza un motivo valido e certificato non si passa: "Ho insistito un po' poi ho dovuto lasciare la discussione perché, a loro dire, avevano ragione. Ora serve di un chiarimento per questa situazione perché non si può andare avanti a interpretazioni arbitrarie. Oggi mi muoverò in tutte le sedi istituzionali perché si metta fine a questo caos".

Intanto, questa mattina, oltre alle lunghe code ai valichi di Ponte San Luigi e San Ludovico, i lavoratori frontalieri hanno dovuto affrontare le file anche in autostrada. Segnalati anche molti controlli della Gendarmerie sui treni che viaggiano tra l'Italian e la Francia.