Festival di Sanremo: Bassetti e Berrino "Riempiamo il teatro Ariston con il personale sanitario già vaccinato"

"Negli ultimi giorni si fronteggiano due scuole di pensiero: festival con pubblico o senza pubblico? Se si decidesse per il pubblico, più che i figuranti, si potrebbe riempire il teatro, con una capienza ridotta, con persone già vaccinate".

Lo ha detto il dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino, che prosegue: "In Italia abbiamo un milione e mezzo di vaccinati, sono prevalentemente operatori sanitari e quindi, per quest'anno, si potrebbero, passatemi il termine, “premiare” per il lavoro fatto nel 2020, alcuni operatori sanitari che potrebbero essere estratti a sorte e che avessero già fatto la seconda dose del vaccino e che potrebbero quindi essere più sicuri dei non vaccinati. Solo un suggerimento".

Sulla stessa linea anche l'Assessore regionale al Turismo, il sanremese Gianni Berrino: "Non sapevo che anche il Dottor Bassetti aveva fatto questa proposta e sarebbe sicuramente un bel messaggio, da lanciare proprio dal Teatro Ariston, con all'interno tutti gli 'eroi' che hanno combattuto e stanno strenuamente combattendo contro il Covid da un anno. Oltre al messaggio sarebbe anche un premio per loro".