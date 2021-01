Festival di Sanremo senza pubblico: secondo Rockol Amadeus potrebbe defilarsi dalla carica di conduttore

Secondo Rockol, noto giornale musicale, Amadeus potrebbe non presentare al Festival di Sanremo 2021 ma potrebbe mantenere la carica di direttore artistico.

Mentre è ancora in corso la riunione del Cda della Rai, infatti, Amadeus non avrebbe preso bene il tweet del Ministri dei Beni Culturali, Dario Franceschini, sul no secco al pubblico (anche formato da figuranti) all’Ariston. Chiaramente c’è attesa per la posizione che prenderà l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, mentre sono molte le prese di posizione politiche emerse nelle ultime ore.

Anche se la notizia deve ancora essere confermata un eventuale no alla conduzione di Amadeus sarebbe un forte scossone al Festival 2021 e rimane anche da capire quella che sarà la posizione del suo grande amico, Rosario Fiorello.

Dopo la serie di commenti al tweet del Ministro, Franceschini ha ulteriormente precisato all’agenzia Ansa: “Io sono il primo a sperare che l'andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”.