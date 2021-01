Sanremo: il Liceo ‘Cassini’ si apre sempre più al territorio, siglata l’intesa con l’associazione ‘Amici del Cassini’ e il Rotary (Foto e Video)

Il Liceo ‘Gian Domenico Cassini’ di Sanremo rafforza il proprio prezioso legame con il territorio. Questo pomeriggio nella sede di Villa Magnolie la dirigenza del Liceo insieme all’associazione ‘Amici del Cassini’ ha firmato un protocollo di collaborazione proprio con l’intento di promuovere sempre più il lavoro dell’istituto. L’iniziativa odierna è stata anche l’occasione per la firma della convenzione con il locale ‘Rotary Club’.

Le interviste

La firma del documento consente all’associazione ‘Amici del Cassini’ e al Rotary cittadino di poter contare sul Liceo ‘Cassini’ per progetti di studio, incontro e sviluppo che possano coinvolgere anche ex professori ed ex studenti. La firma del protocollo si è tenuta questo pomeriggio nella sede del ‘Cassini’ di Villa Magnolie alla presenza della dirigenza, degli insegnanti, del Rotary e del Vescovo Mons. Antonio Suetta. Presente, per il Comune di Sanremo, l’assessore alla Cultura, Silvana Ormea.

Il dirigente Claudio Valleggi, nell’ambito della presentazione del protocollo, ha anche annunciato un’importante novità per i prossimi mesi: la proposta di avvio di un indirizzo musicale che sia in linea con la vocazione sanremese di Città della Musica.