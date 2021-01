Bestiame nuovamente attaccato al pascolo: l'ultimo al Pizzo d'Evigno, grido d'allarme della Cia

Nuovo grido d’allarme degli allevatori di bestiame della nostra provincia, per i continui abbattimenti da parte dei lupi che sono presenti sulle montagne. L’ultimo caso è avvenuto nella zona del Pizzo D’Evigno, dove un vitello è stato squartato da un branco ed è stato trovato, poco dopo, dall’allevatore che lo aveva lasciato al pascolo.

“Una situazione ormai scappata di mano – evidenzia la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) dell’imperiese - che vede una settantina di allevatori contare almeno il 10% di perdite annuali, che iniziano ad appesantire il bilancio delle diverse aziende agricole”.

Più volte le associazioni di categoria hanno chiesto alla Regione di intervenire per un problema molto serio, che mina l’economia agricola della zona. “Servono risorse per gli indennizzi – sottolinea la Cia provinciale – ma anche un piano specifico per capire quanti siano i branchi di lupi nella zona e come intervenire per evitare che assalgano le mandrie al pascolo”.

Gli allevatori, infatti, su spinta della regione e per la conservazione del territorio, tendono a far uscire verso i pascoli il bestiame anche se, purtroppo, gli attacchi dei lupi sono sempre più soventi. Il rischio, quindi, è quello che gli allevatori tengano sempre più il bestiame all’interno delle stalle, venendo meno all’allevamento estensivo che consente la pulizia del territorio.

Le perdite sono quantificabili intorno al 10% delle bestie allevate, soprattutto vitelli ma anche puledri, tra l’altro i preferiti da parte dei lupi. Gli allevatori sostengono che, se vengono elargiti contributi, affinchè vengano fatti gli allevamenti ‘estensivi’ a salvaguardia del territorio, devono essere anche pensati investimenti per capire la situazione dei lupi e cercare di arginarla.

“Ci obbligano a tenere le bestie fuori – sostengono gli allevatori - ma diventa difficile controllare le mandrie. Dovremmo restare fuori giorno e notte o attivare il cosiddetto ‘pastore elettrico’ (la recinzione dove sono confinati i pascoli per il contenimento degli animali) quando sarebbe opportuno pensare ad una azione nei confronti dei lupi”.

Le perdite economiche variano dai 300 euro a vitello, se molto giovane, per arrivare anche ai 2.500 per una bovina o manza gravida. “A noi importa relativamente gli eventuali ristori del bestiame ucciso dai lupi – terminano gli allevatori – mentre è fondamentale fermare il fenomeno dei lupi che, tra l’altro, in inverno col freddo aumenta ancora, visto che sono sempre più alla ricerca di cibo”.