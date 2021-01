Rinnovata la convenzione tra Cna Imperia e Unogas Energia anche per il 2021

Prosegue con successo dal 2017 la convenzione tra CNA Imperia ed Unogas Energia, una sinergia sempre rivolta alla cura ed attenzione dei clienti e soci. La collaborazione ormai consolidata ha permesso e continua a permettere di offrire agli associati Cna innovativi servizi e tariffe agevolate per le forniture di gas naturale, energia elettrica e servizi, sia utenza domestica sia aziendale.

I principali vantaggi offerti dall'accordo per le imprese associate a CNA Imperia sono:

· tariffe esclusive sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale;

· personal care ed ufficio dedicato: la struttura commerciale di Unogas Energia mette a disposizione di ogni singolo associato un referente commerciale dedicato, presente presso la sede sanremese dell’Associazione;

· servizi di consulenza: Unogas Energia offre agli associati la consulenza gratuita sui consumi energetici e le tariffe loro applicate dai fornitori attuali.

La stessa competenza e attenzione al servizio si riflettono anche nell’offerta riservata ai privati cittadini, segno dell’impegno costante e dei valori alla base delle attività svolte. Un panorama di servizi per tutte le tipologie di utenze: le imprese associate a CNA Imperia, i soci di CNA Pensionati e gli utenti privati che si rivolgono agli sportelli territoriali CNA, del CAF e del Patronato Epasa Itaco.

Rinnovata anche la possibilità di aderire al progetto riservato agli operatori del settore impianti. L’accordo permette all’installatore di proporre la sostituzione di una vecchia caldaia o di un impianto di condizionamento ormai superato con uno ad alta efficienza a condizioni davvero vantaggiose per i propri clienti, che potranno poi pagare l’acquisto dell’impianto e l’intervento in comode rate a 24 o 36 mesi direttamente in bolletta oppure attraverso pagamento diretto per avere accesso alle agevolazioni fiscali.

"La difficile situazione attuale e la contrazione economica ci porta a programmare sempre di più gli acquisti e diventa oggi importante riuscire a pianificare tutte le spese, anche quelle relative alle utenze" dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, che prosegue: "Per questo, in un mercato complesso e costituito da una giungla di offerte come quello del gas e dell’energia elettrica, è importante avvalersi di un fornitore presente in modo capillare sul territorio, fatto di persone e non solo di call center. Inizia dunque il quarto anno di proficua collaborazione con Unogas Energia, un partner presente in tutta Italia, ma che parte dalla nostra zona e che ha molti dipendenti in Provincia, sempre al fianco degli utenti attraverso consulenti commerciali in grado ascoltare le loro esigenze, consigliarli ed assisterli".