Taggia: aumentano i positivi al Coronavirus, dai 40 della scorsa settimana si è passati ai 47 di oggi

E’ purtroppo in aumento anche a Taggia, come accaduto nelle ultime ore per Bordighera, il numero dei positivi al Coronavirus. Sono infatti 47, rispetto ai 40 della scorsa settimana.

Un incremento che potrebbe essere conseguenza del maggior movimento di persone tipico delle festività natalizie. “Per questo – ha detto il Sindaco Mario Conio - vi invito a continuare ad avere atteggiamenti responsabili, a prestare la massima attenzione e a non abbassare la guardia visto il perdurare dell'emergenza e la delicatezza della situazione”.

Ovviamente il primo cittadino ha ricordato l’importanza dei corretti comportamenti da seguire: utilizzare costantemente le mascherine e i gel igienizzanti per le mani ed evitare avvenimenti che possano generare assembramenti.