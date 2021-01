Coronavirus: numeri stazionari e rapporto tamponi-positivi al 6,18%, in provincia 73 nuovi positivi

Leggera crescita del rapporto tamponi-positivi ma numeri ancora buoni, quest’oggi nella nostra regione. Sono infatti 243 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.923 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, uno ogni 16,14 pari al 6,18%.

Crescono nella nostra provincia i nuovi positivi, ovvero 73 mentre nel savonese sono stati 43. A Genova 86 e Spezia 4. Un nuovo positivo non è riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 6 i morti segnalati per Covid in regione, tra il 13 gennaio e ieri. A questi ne vanno aggiunti 8, che però riguardano il 2020 e, di questi, uno nella nostra provincia.

Totale tamponi processati con test molecolare: 783.46 (+3.923)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 15.269 (+3.050)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 66.789 (+243)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.324 (-66)

Casi per provincia di residenza

Imperia 778 (+43)

Savona 1.512 (-51)

Genova 2.795 (-32)

La Spezia 959 (-24)

Residenti fuori regione o estero 112 (+1)

Altro o in fase di verifica 168 (-3)

Totale 6.324 (-66)

Ospedalizzati: 697 (-5); 62 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 71 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 105 (+6); 11 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 191 (-2); 27 (-) in terapia intensiva

Galliera - 67 (+2); 1 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 64 (-8); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-); 8 (+2) in terapia intensiva

Asl 5 - 154 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.906 (-150)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 57.282 (+295)

Deceduti: 3.183 (+14)