Sanremo: riunione tra Prefettura, Asl e Rai, il Sindaco Biancheri "A breve un tavolo comune per pianificare la manifestazione"

“Al momento le date del Festival rimangono quelle decise, dal 2 al 6 marzo e, semmai, sarà la dirigenza Rai a verificare con Rai Pubblicità che oggi è stata in Prefettura”: lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, a poche ore dalla riunione (QUI) che si è svolta oggi e che ha visto l’ente di Stato presentare una bozza di idee su come si muoverà la Rai in occasione del Festival.

“Sentirò stasera i dirigenti di Rai Pubblicità – ha proseguito il primo cittadino matuziano - e, dopo aver visionato il piano sanitario, ne parlerò al tavolo con il Prefetto, il Questore e il Direttore Sanitario per decidere il da farsi. Quello di oggi era un incontro preliminare e, a breve, ci metteremo anche noi al lavoro per capire come poter operare per la settimana festivaliera”.

Non è stato escluso il rinvio che, tra l’altro, la parte commerciale e turistica della città vedrebbe di buon occhio: “Su quanto detto oggi mi riservo di capire con precisione – ha terminato Biancheri - anche perché oggi c’era Rai Pubblicità e non la dirigenza di corso Mazzini, comunque stasera li sentirò per capire come è andata”. Al momento non è ancora stata stabilita una data per il tavolo, che si svolgerà sicuramente in Prefettura, per allestire un piano in previsione del Festival.